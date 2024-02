Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, receberá partida da NFL em 2025 - Divulgação/NFL

Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, receberá partida da NFL em 2025Divulgação/NFL

Publicado 09/02/2024 19:55

EUA - A NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira (9) mais um jogo fora do território estadunidense. Além do Brasil, a Espanha será o próximo destino da competição, em 2025, com jogo marcado para o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

Ainda não foram divulgados os times que viajarão para a Europa e nem as possíveis datas. No Brasil, a NFL terá como palco a Neo Química Arena, em São Paulo, estádio do Corinthians, no dia 6 de setembro, pela primeira semana da temporada regular. Será o primeiro confronto da história da competição a ser realizado na América do Sul.



Os organizadores, como parte da estratégia, divulgaram na última segunda-feira (5) que o Philadelphia Eagles será mandante da partida disputada em solo brasileiro.