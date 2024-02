Guilherme Biro em ação durante jogo do Brasil no Pré-Olímpico - Joilson Marconne / CBF

Publicado 09/02/2024 20:36

Venezuela - O meia Guilherme Biro ganhou oportunidade na última quinta-feira, 9, e foi um dos destaques na vitória da Seleção sobre a Venezuela por 2 a 1 , em partida válida pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Ele entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo e, aos 43, fez o gol que selou o triunfo do Brasil.

"É um jogador que tem um histórico fantástico dentro da Seleção Brasileira. Quando ele veste essa camisa, ele representa o que é vestir a camisa da Seleção Brasileira. É um atleta que foi campeão sul-americano Sub-15, jogando de lateral esquerdo, campeão sul-americano Sub-20, foi o capitão da equipe no Pan-Americano e é um cara em quem a gente confia muito", disse o técnico Ramon Menezes, na entrevista coletiva.

Biro, como pontuou Ramon, é um dos jogadores mais experientes do grupo. Ele, aliás, foi titular no jogo de estreia do Brasil no Torneio Pré-Olímpico - na ocasião, jogou por 56 minutos na vitória sobre a Bolívia, em partida válida pela primeira rodada do Grupo A.

Entretanto, desde então, ele não foi mais titular e entrou em campo apenas mais duas vezes, nos dois jogos contra a Venezuela: o primeiro, válido pela quinta rodada do Grupo A; e o segundo, válido pelo quadrangular final.

Essa perda de espaço aconteceu porque Biro não estava "no melhor momento fisicamente" no início do torneio, de acordo com o técnico Ramon Menezes. Em entrevista ao site oficial da CBF, o próprio jogador falou sobre o tema.

"Acho que é resultado de muito trabalho, de muito empenho que eu venho tendo nesses dias. Eu vinha com uma dor ali na parte do adutor, mas fui perseverante. Agradeci aos meus companheiros, aos fisioterapeutas que estiveram comigo também, que me capacitaram para que eu pudesse estar apto hoje para o jogo", disse Guilherme Biro.

AGENDA

O Brasil volta a campo no próximo domingo, 11, para enfrentar a Argentina no Estádio Brígido Iriate, em Caracas. A partida é válida pela última rodada do quadrangular final. A Canarinho depende apenas de si para garantir vaga na Olimpíada de Paris.