Rodrigo Muniz marcou duas vezes na vitória do Fulham sobre o BournemouthDivulgação / Fulham

Publicado 10/02/2024 16:00

Inglaterra - Cria do Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz foi mais uma vez decisivo no Fulham. O brasileiro marcou dois gols na vitória sobre o Bournemouth por 3 a 1, em casa, pela 24ª rodada da Premier League. De Cordova-Reid também mandou a bola para as redes para os anfitriões, e Senesi fez para o time visitante.

Rodrigo Muniz foi titular pelo segundo jogo seguido no Fulham, e foi bem novamente. Na semana passada, ele marcou um gol no empate com o Burnley e, neste sábado (10), mandou a bola para as redes mais uma vez.

Primeiro, marcou aos 36, aproveitando cruzamento na pequena área, em dividida com a zaga. No segundo tempo, aos sete minutos, recebeu cruzamento de Willian e mandou para o gol.

Com a vitória, o Fulham chegou aos 29 pontos, na 12ª posição da tabela. Na próxima rodada, a equipe de Rodrigo Muniz enfrenta o Aston Villa em casa, dia 17 (sábado), às 12h (de Brasília).