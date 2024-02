Jogadoras do Botafogo comemoram gol da vitória, marcado aos 40 minutos da segunda etapa - Beatriz Palmieri / Botafogo

Publicado 10/02/2024 13:00

Rio - Na estreia da Copa Rio Feminina, o Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0, neste sábado (10), em São Januário. O gol da partida foi marcado por Jordana, aos 40 minutos da segunda etapa. A competição serve como preparação para a temporada do futebol feminino.

Criada pela Ferj, no ano passado, a Copa Rio Feminina conta com os quatro grandes clubes do futebol carioca. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco se enfrentam em turno e returno. O campeão é quem fizer mais pontos após as seis partidas.

Na segunda rodada, o Botafogo visita o Flamengo, no dia 17, às 15h. No mesmo dia e horário, o Vasco enfrenta o Fluminense, também como visitante.