Andrey Santos em treino da seleção brasileira pré-olímpicaJoilson Marconne / CBF

Publicado 10/02/2024 19:03

Venezuela - Capitão da seleção brasileira sub-23, o volante Andrey Santos destacou que o grupo precisar entrar em campo com mentalidade vencedora no jogo contra a Argentina. Em caso de vitória, cabe mencionar, o Brasil garante vaga na Olimpíada de Paris-2024. Se perder, não terá mais chances. No caso de empate, precisará aguardar o desenrolar da partida entre Paraguai e Venezuela.

"É sempre um jogo muito especial, é o sonho de toda criança, mas acho que temos que entrar com a mesma mentalidade vencedora. Vamos descansar, nos preparar e estudar a Argentina. Se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse Andrey, ao site da CBF.

O Brasil só depende de si para ir a Paris-2024 porque venceu a Venezuela na rodada passada , em jogo válido pela segunda rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. Durante a entrevista, Andrey relembrou essa partida.

"A gente sabia da importância deste jogo. Nós nos fechamos e conversamos e o que mais nos confortava é que sabíamos que só dependia de nós mesmos. Então, foi muito importante essa vitória para seguirmos na competição", concluiu.

O jogo entre Brasil e Argentina acontecerá neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas. O confronto é válido pela terceira e última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico.

TABELA DO QUADRANGUAR*

1 - Paraguai (quatro pontos)

2 - Brasil (três pontos)

3 - Argentina (dois pontos)

4 - Venezuela (um ponto)

*Os dois primeiros colocados garantem vaga na Olimpíada de Paris.