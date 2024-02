Diogo Jota foi o responsável por abrir o placar em Anfield - Divulgação / Liverpool

Publicado 10/02/2024 14:15

Inglaterra - O Liverpool superou o Burnley por 3 a 1, neste sábado (10), em Anfield, e segue na ponta da tabela do Campeonato Inglês. A vantagem em relação ao vice-líder Manchester City, que também venceu na rodada, é de dois pontos (54 a 52).

Diogo Jota foi o responsável por abrir o placar para os Reds, aos 31 minutos de jogo. O’Shea empatou, de cabeça, nos acréscimos da primeira etapa. Luis Díaz marcou o segundo do Liverpool aos 7 da etapa final, e Darwin Núñez selou a vitória aos 34.



O próximo compromisso do Liverpool será no sábado (17), contra o Brentford, às 9h30 (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia, o Burnely recebe o Arsenal no estádio Turf Moor.