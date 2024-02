Diego Souza quando ainda atuava pelo Vasco - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 10/02/2024 15:14

Rio - Jogador com passagens por Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Diego Souza decidiu pendurar as chuteiras. O anúncio da aposentadoria foi feito neste sábado, 10, por meio de uma publicação nas redes sociais. Confira abaixo:

"Obrigado, futebol! Por ter mudado a minha vida, da minha família e por ter me proporcionado momentos únicos de alegria", escreveu Diego Souza, de 38 anos.

Revelado pelo Fluminense em 2003, ainda como volante, Diego Souza mudou de posição ao longo da carreira e, com o passar do tempo, se adaptou e virou um atacante de área. Além dos quatro grandes do Rio, ele também passou por Benfica, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Al-Ittithad (Arábia Saudita), Cruzeiro, Metalist (Ucrânia), Sport e São Paulo.

Ao longo da carreira, ele disputou 943 partidas e marcou 275 gols. Com a camisa do Vasco, foi campeão da Copa do Brasil de 2011. Pelo Flamengo, venceu a Copa do Brasil de 2006. Já pelo Fluminense, foi campeão carioca de 2005 e da Primeira Liga, em 2016.

Em entrevista ao site "ge", publicada também neste sábado, Diego destacou um carinho especial por três clubes: Vasco; Grêmio; e Sport.

"Eu, com certeza, até o resto da minha vida vou assistir jogo do Vasco, do Grêmio e do Sport. Esses três times, não vai ter como. Jogos importantes, finais, alguma coisa eu vou sempre ver. Aqui no Rio com mais frequência, mas com certeza em Porto Alegre e Recife torcendo por essas equipes e podendo festejar muitas e muitas vezes. Até porque, meu filho é vascaíno doente, está agora com a camisa do Vasco, e sabe tudo de futebol. Com certeza vai ser o meu companheiro para curtir como torcedor", contou Diego Souza.