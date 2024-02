Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Divulgação/Vasco

Publicado 10/02/2024 17:13

Rio - A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Dessa forma, a entidade confirmou a data, horário e local da partida do Vasco contra o Marcílio Dias, de Santa Catarina.

O jogo está marcado para acontecer no dia 27 de fevereiro (terça-feira), às 21h30, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina. A transmissão ficará por conta do SporTV e do Premiere.

A partida acontecerá na casa do Marcílio Dias porque esta é a equipe de posição inferior no ranking da CBF. O Vasco tem a vantagem do empate no confronto.

Se avançar, o Gigante da Colina enfrentará na segunda fase o vencedor do confronto entre Água Santa-SP e Jacuipense-BA. Nesta fase, caso classifique, o Vasco será o mandante - isto foi definido por sorteio.