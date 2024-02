Com a grave lesão, Paulinho perderá boa parte da temporada do Vasco neste ano - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/02/2024 11:00

Rio - Um dos destaques do Vasco em 2023 na fuga do rebaixamento, o meia Paulinho foi submetido à cirurgia para reparação da ruptura do ligamento do joelho direito na sexta-feira (9). A operação foi considerada um sucesso e o jogador deve receber alta neste sábado.



Paulinho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Bangu, em Brasília. Provavelmente, o meia só retornará aos gramados no fim deste ano. Em média, o tempo de recuperação para esta lesão é de, no mínimo, oito meses.

Após receber uma entrada de Canela, atacante do Bangu, o meia do Cruz-Maltino acabou pisando de mau jeito e caiu imediatamente no campo, com muitas dores.

Além de Paulinho, o volante Jair sofreu lesão parecida no clássico com o Flamengo. Ele rompeu o joelho e ficará fora de boa parte da temporada. Agora, o Vasco busca reposição para o setor no mercado.