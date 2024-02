Além do Vasco, o Guaraná Antártica já patrocinou a seleção brasileira feminina e o Brasileirão Feminino - Matheus Lima / Vasco

Publicado 10/02/2024 13:30

Rio - O Vasco anunciou o maior patrocínio da história do futebol feminino do clube. A parceria será com o Guaraná Antártica, e já começou neste sábado, quando as Meninas da Colina duelaram com o Botafogo , na estreia da Copa Rio, em São Januário. A chegada do patrocinador aconteceu via lei de incentivo fiscal e só foi possível por causa das certidões que atestam a saúde financeira da equipe.