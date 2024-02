Bellingham e Vini Jr comemoram gol em vitória do Real Madrid - OSCAR DEL POZO / AFP

Bellingham e Vini Jr comemoram gol em vitória do Real MadridOSCAR DEL POZO / AFP

Publicado 10/02/2024 16:29

Espanhol - Em confronto direito pela liderança do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não tomou conhecimento do Girona e venceu o adversário por 4 a 0 no Santiago Bernabéu, neste sábado, 8. O grande destaque do dia foi Vini Jr, que participou de todos os gols do time Merengue. Ele anotou um golaço, deu uma linda assistência para Bellingham, fez a jogada do segundo gol de Bellingham na partida e roubou a bola para Rodrygo marcar. Nos minutos finais, o Real ainda teve a chance do quinto tento, mas Joselu carimbou a trave na cobrança de pênalti.

Com o triunfo no jogo válido pela 24ª rodada de LaLiga, o Real Madrid chegou aos 61 pontos e se isolou ainda mais na liderança da competição. Já o Girona segue com 56 pontos e aparece na segunda colocação. Se tivesse vencido, ultrapassaria o Real Madrid na tabela.

AGENDA

Agora, o Real Madrid vira a chave para a Liga dos Campeões. O time merengue volta a campo na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o RB Leipzig na RB Arena, na Alemanha. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.

Já o Girona segue focado no Campeonato Espanhol. A equipe da Catalunha retorna a campo na segunda-feira da próxima semana, às 17h (de Brasília), para medir forças com o Athletic Bilbao no Estádio San Mamés.