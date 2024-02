Jogadores do Catar comemoram gol marcado na final contra a Jordânia - HECTOR RETAMAL / AFP

Publicado 10/02/2024 14:33

Catar - A seleção catari é bicampeã da Copa da Ásia. O segundo título do Catar no torneio veio com a vitória sobre a Jordânia por 3 a 1 no Estádio Lusail, em Doha, neste sábado, 10, pela grande final da competição.

Todos os gols do Catar foram marcados de pênalti por Akram Afif. Ele balançou as redes aos 22 minutos do primeiro tempo, aos 28 do segundo tempo e aos 50 do segundo tempo. Já Yazan Al-Naimat, aos 22 da etapa complementar, marcou pelo lado dos jordanianos.

O Catar, aliás, não foi batido ao longo da competição. A anfitriã desta edição do torneio foi a líder do Grupo A ao vencer Tajiquistão, China e Líbano. Nas oitavas, eliminou a Palestina. Já nas quartas, levou a melhor sobre o Uzbequistão nos pênaltis. Na semifinal, derrotou o Irã.

O primeiro título da seleção catari, cabe lembrar, foi em 2019. Na ocasião, o Catar venceu o Japão nos Emirados Árabes Unidos. Curiosamente, o placar da final também foi 3 a 1.