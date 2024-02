Haaland chegou aos 16 gols feitos e é o artilheiro isolado da Premier League - Divulgação / Manchester City

Publicado 10/02/2024 11:50

Inglaterra - Sob comando de Erling Haaland, o Manchester City superou o Everton por 2 a 0, neste sábado (10), no Etihad Stadium, e assumiu a liderança do Campeonato Inglês. O norueguês foi o responsável por marcar os gols da vitória da equipe de Pep Guardiola no confronto.

O primeiro do centroavante foi aos 26 minutos da segunda etapa, em um belo chute na área. Aos 40, selou a vitória, após passe de Kevin De Bruyne. Haaland deixou a marcação no chão e finalizou na saída do goleiro.

Ele não mandava a bola para as redes desde o dia 28 de novembro de 2023. Depois de longo período afastado por lesão, voltou a marcar, alcançou 16 gols na Premier League e se isolou na artilharia da competição.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos 52 pontos, ultrapassou o Liverpool, que tem 51 e é o novo líder do Campeonato Inglês. O próximo compromisso da equipe de Guardiola será contra o Chelsea, em casa, dia 17, às 14h30 (de Brasília).