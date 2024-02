Jogo entre Boavista e Portuguesa - Foto: Reprodução/YouTube GOAT

Publicado 09/02/2024 21:19 | Atualizado 09/02/2024 21:22

Saquarema - Boavista e Portuguesa empataram por 2 a 2 no Estádio Elcyr Resende, na noite desta sexta-feira, 9, em partida válida pela sétima rodada da Taça Guanabara. Matheus Lucas marcou os dois gols do Verdão de Saquarema. Já Patrick Carvalho fez os dois da Lusa no jogo.

Com o resultado, o Boavista chegou aos 11 pontos e aparece na sexta colocação do campeonato. É a mesma pontuação do Botafogo, mas o Glorioso leva a melhor nos critérios de desempate. Já a Portuguesa soma dez pontos e está no oitavo lugar.

O Boavista volta a campo na próxima quinta-feira, às 15h45, para enfrentar o Nova Iguaçu no Estádio Jânio Moraes. A partida é válida pela oitava rodada da Taça Guanabara 2024.

Já a Portuguesa tem compromisso no mesmo dia, mas às 19h, com o Audax no Estádio Luso-Brasileiro. O jogo também é válido pela oitava rodada do Estadual.