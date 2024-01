Volante do Sampaio Corrêa, Alexandre está internado e não joga mais o Campeonato Carioca de 2024 - Jhonathan Jeferson / Sampaio Corrêa

Volante do Sampaio Corrêa, Alexandre está internado e não joga mais o Campeonato Carioca de 2024Jhonathan Jeferson / Sampaio Corrêa

Publicado 30/01/2024 22:25

Rio - Na noite desta terça-feira, 30, o Sampaio Corrêa informou que o volante Alexandre passou por uma cirurgia cervical. O procedimento foi bem sucedido e durou cerca de três horas.

VEJA O BOLETIM MÉDICO



O volante Alexandre passou por cirurgia na cervical nesta terça-feira (30). O procedimento, que durou cerca de 3 horas, foi bem sucedido.



De acordo com o Dr Denis Ferreira de Souza, ocorreu uma fratura na espondilolistese traumática entre C2 - C3, sendo realizada a cirurgia por via anterior, fazendo a fixação da mesma com sucesso, onde o atleta deverá permanecer com colar cervical por tempo indeterminado.

ENTENDA O CASO

Alexandre sofreu um grave acidente automobilístico na noite do último sábado, 27, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Assim, precisou ser internado no Hospital Regional de Araruama.

De acordo com o comunicado do Sampaio Corrêa no sábado, Alexandre viajava com a delegação do Rio, onde jogou contra o Botafogo, de volta a Saquarema, quando sofreu o acidente em Araruama.