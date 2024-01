Rodolfo Filemon em ação durante jogo da Portuguesa - Foto: Nathan Diniz / AAP

Rodolfo Filemon em ação durante jogo da PortuguesaFoto: Nathan Diniz / AAP

Publicado 19/01/2024 19:29

Rio - O zagueiro Rodolfo Filemon, da Portuguesa, projetou a partida contra o Fluminense, válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Embora o Tricolor vá a campo ainda sem os principais jogadores, o defensor pregou respeito ao time das Laranjeiras, mas ressaltou que a Lusa jogará com o objetivo de somar pontos.

"Nós sabemos a qualidade da equipe do Fluminense, não tem muito o que comentar. É o atual campeão da Libertadores, uma equipe que conta com grandes jogadores e respeitamos muito. Mas, nós estamos fazendo um trabalho muito sério aqui na Portuguesa, temos também uma equipe bem qualificada, com grandes jogadores e, com certeza, vamos entrar em campo com o pensamento e objetivo de somar pontos", disse Filemon.

A Lusa, vale lembrar, estreou no Campeonato Carioca com o pé direito. Na partida de abertura da Taça Guanabara, na última quarta-feira, a Portuguesa venceu o Bangu por 1 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro.

"Muito importante poder iniciar o campeonato com uma vitória. O Bangu é um adversário muito duro, que nos trouxe grandes dificuldades e valorizou ainda mais a nossa vitória. Nosso time se comportou muito bem, teve uma atuação segura e acredito que agora só temos a evoluir. Começar com vitória é muito bom e isso vai nos dar ainda mais moral para a sequência da competição", afirmou Filemon.

Em tempo: a Portuguesa volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Fluminense em Moça Bonita. A partida é válida pela segunda rodada da Taça Guanabara.