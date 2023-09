Portuguesa e Caxias mediram forças no Estádio Luso-Brasileiro - Foto: Divulgação/Portuguesa

Publicado 02/09/2023 17:10

Rio - A Portuguesa não jogará a Série C em 2024. Isso porque, neste sábado, 2, perdeu para o Caxias por 1 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Série D do Brasileirão. Já a equipe do Rio Grande do Sul conquistou o acesso com o resultado.

Vale lembrar que, no jogo de ida, os dois times empataram em 1 a 1 no Estádio Centenário. Assim, o Caxias garantiu a vaga na Série C com uma vitória sobre a Portuguesa de 2 a 1 no placar agregado.

O único gol deste sábado foi marcado por Eron, depois dos 40 minutos do segundo tempo. Após uma revisão no VAR, o árbitro viu uma infração na área da Lusa e assinalou o pênalti para o Caxias. O artilheiro foi para a cobrança e marcou.

Além de findar o sonho do acesso da Portuguesa, o resultado também encerrou a invencibilidade da Portuguesa como mandante na competição. Foram oito vitórias e um empate até o confronto deste sábado.