Felipe Soares em ação durante jogo do BanguFoto: Alexandre Durão/Arquivo Atleta

Publicado 23/01/2024 22:37

Rio - Após três temporadas no Botev Vratsa, da Bulgária, o zagueiro Felipe Soares chegou ao Bangu no início do ano e conquistou seu espaço. O defensor foi titular e atuou durante os 90 minutos dos dois primeiros jogos do Alvirrubro no Campeonato Carioca de 2024. Nesse sentido, Soares falou sobre a mudança de cenário e a readaptação ao futebol brasileiro.





O Bangu, cabe lembrar, ainda busca pontuar no Estadual, já que estreou com derrota para Portuguesa por 1 a 0 e "Foram dois jogos bem difíceis, adversários qualificados e que nos trouxeram grandes dificuldades. Passei um período jogando na Europa, as minhas últimas três temporadas foram lá, então tem uma diferença no estilo de jogo e no clima também. Por isso, acredito que é um período de readaptação ao futebol brasileiro, mas eu creio que já estou bem adaptado e, com certeza, o time todo vai evoluir", disse Felipe.O Bangu, cabe lembrar, ainda busca pontuar no Estadual, já que estreou com derrota para Portuguesa por 1 a 0 e perdeu para o Botafogo por 2 a 0 no último sábado . Assim, a equipe busca se reabilitar nesta quarta-feira. O Alvirrubro enfrentará o Nova Iguaçu em Moça Bonita, a partir das 16h, pela terceira rodada da Taça Guanabara.

“Vamos enfrentar uma grande equipe, que tem bons jogadores e que vai nos trazer dificuldades. Mas, acredito na força do nosso time e precisamos dar uma resposta positiva nessa partida contra o Nova Iguaçu. Acredito que o nosso grupo vai evoluir nos próximos jogos e vamos entrar no caminho das vitórias”, concluiu.