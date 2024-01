Volante do Sampaio Corrêa, Alexandre está internado e não joga mais o Campeonato Carioca de 2024 - Jhonathan Jeferson / Sampaio Corrêa

Publicado 28/01/2024 20:03 | Atualizado 28/01/2024 20:06

O volante Alexandre, titular do Sampaio Corrêa nos quatro jogos do Campeonato Carioca, sofreu um grave acidente automobilístico na noite de sábado (27), em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Ele está internado no Hospital Regional de Araruama, consciente, mas com o corpo imobilizado.



De acordo com o comunicado do Sampaio Corrêa, Alexandre viajava com a delegação do Rio, onde jogou contra o Botafogo, de volta a Saquarema, quando sofreu o acidente em Araruama.



Os médicos constataram uma fratura na cervical, na altura da C2, e também um pneumotórax (presença de ar entre as duas camadas da pleura, uma membrana que reveste os pulmões). Por isso, Alexandre passará por uma cirurgia e não disputa mais o Campeonato Carioca de 2024.



A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) e o Audax foram alguns que desejaram pronta recuperação ao jogador.