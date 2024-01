Gabriel Pirani é opção no banco de reservas da seleção brasileira pré-olímpica - Joilson Marcone/CBF

Publicado 28/01/2024 17:11

A seleção brasileira sub-23 pode se garantir no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico nesta segunda-feira (29), na Venezuela. Com seis pontos em dois jogos, o Brasil se classifica antecipadamente se vencer o Equador, que lidera o Grupo A com sete pontos e três partidas. Para isso, Gabriel Pirani aposta na evolução da equipe.

"Temos evoluído dentro da competição. Dois jogos, duas vitórias importantes, o que nos dá confiança. Tiramos a ansiedade do primeiro jogo. Concretizamos a nossa chegada de fato no Pré-Olímpico no segundo jogo, nessa vitória", exaltou Pirani, reserva do time de Ramon Menezes.



Após uma estreia muito ruim, no 1 a 0 sobre a Bolívia, e uma pequena melhora de desempenho no 2 a 0 sobre a Colômbia, a seleção brasileira sabe que precisa de muito mais para garantir uma das duas vagas na Olimpíada de Paris-2024. E Pirani, do D.C. United e ex-Fluminense e Santos, mostra confiança no sucesso do objetivo.



Mas antes, quer manter os 100% de aproveitamento no torneio para se garantir no quadrangular: "Pretendemos conseguir a classificação com 100%, o que é muito importante, visando aos outros jogos do grupo também. A gente entra focado e buscando sempre a vitória."



Brasil e Equador se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 17h (de Brasília), pela 4ª rodada do Pré-Olímpico.