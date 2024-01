Xavi deixará o comando técnico do Barcelona ao fim da temporada - Pau Barrena / AFP

Publicado 28/01/2024 18:47

saída de Xavi do comando técnico da equipe ao fim da temporada. O dirigente revelou bastiodres da conversa e elogiou a postura do ídolo do clube catalão. Espanha - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, falou pela primeira vez sobre a. O dirigente revelou bastiodres da conversa e elogiou a postura do ídolo do clube catalão.

"O Xavi me falou que ia embora ao fim da temporada, mas queria encerrá-la. Eu aceitei. Ele é uma lenda do clube, honesto, age com dignidade e gosta do Barcelona. Por isso aceitei, porque o compromisso será máximo", declarou Laporta.

O Barcelona vem sofrendo grande pressão dos torcedores devido ao mau desempenho. Mesmo assim, o presidente solicitou o apoio da torcida neste momento: "A situação atual não agrada a ninguém, mas temos de estar unidos".



Além disso, Laporta reforçou que ainda há esperanças de título no Campeonato Espanhol. O Barcelona é o terceiro colocado da competição, com 44 pontos - 11 de desvantagem para o líder, Girona. O time catalão também disputa a Liga dos Campeões. O adversário nas oitavas de final será o Napoli, da Itália.

"A situação no Espanhol é difícil, mas nada está perdido. Precisamos dar tudo para tentar ganhar a Liga dos Campeões. Sei que os jogadores estão com compromisso pleno e poderemos alcançar algum dos nossos objetivos", ponderou.

No sábado (27), o Barcelona perdeu dentro de casa para o Villareal por 5 a 3. A equipe comandada por Xavi estava perdendo por 2 a 0, conseguiu virar, mas sofreu o revés e acabou saindo de campo derrotada.