Wilson Manafá deixou o GranadaDivulgação/Granada

Publicado 28/01/2024 14:53 | Atualizado 28/01/2024 14:54

Rio - Neste domingo, 28, o Granada-ESP anunciou a transferência de Wilson Manafá para o Shanghai Shenhua Football Club, da China. O jogador estava perto do Botafogo e chegou a ser anunciado pelos cariocas , mas a negociação caiu.

"Granada Club de Fútbol e Shanghai Greenland Shenhua chegaram a acordo para a transferência do defensor Wilson Manafá. Manafá ingressou no time rojiblanco por transferência gratuita no início de agosto de 2023. Nesta temporada, acumulou 331 minutos em cinco partidas oficiais. O Clube deseja-lhe boa sorte nesta nova carreira desportiva", diz a nota do Granada.

Cabe lembrar que a diretoria do Botafogo dava o acordo como certo. Inclusive, garantiu ter recebido toda a documentação necessária para oficializar a negociação, mas, de última hora, o clube espanhol solicitou a entrada de uma nova cláusula após acordo assinado. Dessa forma, as tratativas chegaram ao fim