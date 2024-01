Polícia precisou agir para acabar com a briga entre torcedores de West Bromwich e Wolverhampton - AFP

Polícia precisou agir para acabar com a briga entre torcedores de West Bromwich e WolverhamptonAFP

Publicado 28/01/2024 13:31

A vitória por 2 a 0 do Wolverhampton sobre o West Bromwich, fora de casa, pela Copa da Inglaterra, teve confusão na arquibancada. A briga entre torcedores no estádio The Hawthorns paralisou a partida por cerca de 30 minutos.



Tudo começou após o segundo gol do Wolverhampton, marcado por Matheus Cunha, já aos 32 minutos da etapa final. No lado oposto ao gol, teve início uma briga que, segundo a imprensa inglesa, aconteceu devido a torcedores do clube infiltrados no espaço da torcida do West Bromwich.

Por causa da confusão, houve invasão no campo, sendo contidas pela polícia. Crianças também foram levadas ao gramado para se protegerem. Algumas contaram com a ajuda de Bartley, do Bromwich.



A polícia precisou entrar em ação para conter a briga e expulsar torcedores das arquibancadas. Jogadores dos dois times foram para o vestiário e retornaram quando havia segurança para encerrar a partida.



Com o resultado pela quarta fase, o Wolverhampton avançou para as oitavas de final da Copa da Inglaterra.