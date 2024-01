Marlon Gomes subiu aos profissionais do Vasco em 2022 e entrou em campo, ao todo, 46 vezes - Daniel Ramalho / Vasco

Marlon Gomes subiu aos profissionais do Vasco em 2022 e entrou em campo, ao todo, 46 vezesDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 28/01/2024 11:55

Rio - Cria da base vascaína, o volante Marlon Gomes se despediu do clube. Ele foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (R$ 63,9 milhões) fixos. Há ainda um valor de bônus por metas, que pode fazer a negociação chegar na casa de 16 milhões de euros (R$ 85,2 milhões). Em texto nas redes sociais, o jovem reforçou a importância do Vasco em sua vida e agradeceu aos torcedores.

"O Vasco foi parte da minha vida, minha história. Vascaínos, juntos tivemos jogos doloridos, emocionantes e muito felizes. Obrigado por lutarem comigo e com meus companheiros até o final. Eu, Marlon Gomes, cria da base, estou a caminho do mundo, mas com a Cruz de Malta sempre no meu coração. Ao Vasco, tudo!", escreveu em publicação no Instagram.

No momento, o volante está a serviço da seleção brasileira na disputa do Torneio Pré-Olimpico, na Venezuela. Ele é aguardado para se apresentar ao novo clube logo após a competição.

Marlon Gomes subiu aos profissionais do Vasco em 2022. No total, entrou em campo 46 vezes e marcou dois gols. A venda entrará para a lista das maiores transações da história do clube. Atualmente, Paulinho é o dono da marca: em 2018, foi vendido ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, por R$ 85 milhões.