O atacante Portu garantiu mais uma vitória do Girona no Campeonato Português - AFP

Publicado 28/01/2024 12:24

O Girona continua realizando uma campanha mágica no Campeonato Espanhol. Neste domingo, reassumiu a liderança ao derrotar o Celta por 1 a 0, no estádio de Balaídos, em Vigo, pela 22ª rodada. Com isso, continua brigando ponto a ponto com o Real Madrid pelo título.

A vitória levou o Girona aos 55 pontos, abrindo um do Real Madrid, que volta para o segundo lugar, com 54. O time merengue, no entanto, tem ainda um jogo a cumprir, frente ao Getafe, pela 20ª rodada. Já o Celta ficou estacionado no 16º lugar, com 17.



O Girona chegou a ter 67% de bola no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades de gol, mas também deixou a defesa desguarnecida e permitiu que o Celta criasse. No entanto, na base de um bom trabalho de grupo, chegou ao gol.



Aos 19 minutos, após grande jogada pela esquerda, Portu recebeu dentro da área, deu um corte seco no marcador e mandou para o fundo das redes.



O gol fez com que o Girona tirasse o pé do marcador e passasse a se defender. O Celta esboçou uma pressão, mas começou a ter dificuldade em atacar o rival. Aos 31, Carl Starfelt apareceu como elemento surpresa dentro da área e cabeceou por cima do travessão.



O jogo caiu um pouco de produção no segundo tempo. O Girona continuou com a posse de bola e passou a administrar o resultado, enquanto que o Celta tentava a infiltração sempre pelo miolo da defesa adversária, sem sucesso. O time da casa fez até algumas alterações para tentar reverter a situação, dentre eles, a entrada do volante Jailson, ex-Palmeiras.



O Celta saiu na pressão nos minutos finais em uma última tentativa de evitar a derrota, mas o Girona soube administrar muito bem o resultado e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol.



O Girona volta a campo no sábado, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar o Real Sociedad, no estádio Montilivi. No mesmo dia, às 12h15, o Celta visita o Osasuna, no Reyno de Navarra.