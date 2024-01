Torcedores do Liverpool fizeram bela homenagem a Jurge Klopp: 'Você nunca vai andar sozinho' - AFP

Torcedores do Liverpool fizeram bela homenagem a Jurge Klopp: 'Você nunca vai andar sozinho'AFP

Publicado 28/01/2024 14:10

Inglaterra - O Liverpool goleou o Norwich neste domingo (28), por 5 a 2, pela quarta fase da Copa da Inglaterra e avançou para as oitavas de final. Os Reds dominaram a partida em Anfield. Os gols foram marcados por Curtis Jones, Darwin Núñez, Diogo Jota, Van Dijk e Gravenberch. Pelo time da segunda divisão inglesa, Gibson e Sainz mandaram a bola para as redes.

A partida foi a primeira após o técnico Jürgen Klopp anunciar a saída do clube ao fim da temporada . Os torcedores levaram faixas e cachecóis em forma de agradecimento ao treinador, que chegou ao Liverpool em 2015. Alem disso, cantaram a tradicional música 'You'll Never Walk Alone' em homenagem ao alemão. Em português, o nome da canção significa 'você nunca vai andar sozinho'.

Na Inglaterra, Klopp conquistou todos os principais títulos possíveis: Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes, além das Supercopas da Inglaterra e da Europa.

Nas oitavas de final, o Liverpool jogará contra o vencedor do duelo entre Watford e Southampton. Os times empataram em 1 a 1 no Vicarage Road e, com isso, disputarão uma nova partida, dessa vez com mando dos Saints, para definir o classificado.