Antony, à esquerda, e Bruno Fernandes, à direita, marcaram no jogo do Manchester United contra o Newport County - JUSTIN TALLIS / AFP

Publicado 28/01/2024 15:30

Inglaterra - O Manchester United não teve vida fácil contra o Newport County, da quarta divisão inglesa, mas venceu por 4 a 2 e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra, neste domingo, 28. Os Red Devils chegaram a abrir 2 a 0 de vantagem no Rodney Parade, e o Newport buscou o empate. Entretanto, a equipe de Manchester se recuperou na partida e garantiu a classificação.

Pelo lado do United, os gols foram marcados por Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Antony, que também deu uma assistência, e Højlund. Já Bryn Morris e Will Evans fizeram pelo lado do Newport County.

O sorteio deste domingo definiu que o Manchester United enfrentará o Bristol City ou Nottingham Forest nas oitavas de final da competição. As duas equipes empataram em 0 a 0 na quarta fase da Copa da Inglaterra e farão um jogo extra para definir o classificado.

Cabe mencionar que a partida deste domingo marcou o retorno de Casemiro aos gramados. O volante brasileiro não disputava uma partida desde o dia 1º de novembro, na derrota do United para o Newcastle por 3 a 0. Naquela ocasião, o brasileiro sofreu uma lesão muscular na coxa.