Lance do jogo entre Bangu e Volta RedondaFoto: Fernando Silva

Rio - Nesta quarta-feira, 7, Bangu e Volta Redonda empataram por 1 a 1 em Moça Bonita, pela sétima rodada da Taça Guanabara. O atacante João Victor abriu o placar para o Alvirrubro de cabeça, logo aos dois minutos do primeiro tempo, após uma cobrança de falta. O jogo caminhava para uma vitória dos donos da casa, mas MV descolou linda jogada pelo lado esquerdo, tabelou com Sanchez, invadiu a área e deixou tudo igual no marcador, aos 45 da etapa complementar.

Cabe mencionar que, aos 40 minutos do segundo temo, Adsson, do Bangu, arriscou um chute do meio de campo que encobriu o goleiro, mas a bola parou na trave. O meio-campista chegou a marcar dessa forma na derrota do Alvirrubro para o Fluminense, na semana passada

Com o resultado, o Bangu chegou aos cinco pontos e segue na décima colocação. Já o Volta Redonda soma oito pontos e ocupa o nono lugar do Estadual.

AGENDA

O Bangu volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Flamengo no Baptistão, em Sergipe. A partida é válida pela oitava rodada da Taça Guanabara.

Já o Volta Redonda retorna a campo no fim de semana para jogo atrasado da terceira rodada da competição. Curiosamente, o adversário também será o Flamengo. As duas equipes medirão forças no sábado, a partir das 16h, no Maracanã.