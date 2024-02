Felipe Soares em ação durante jogo do Bangu - Foto: Alexandre Durão/Arquivo Atleta

Felipe Soares em ação durante jogo do BanguFoto: Alexandre Durão/Arquivo Atleta

Publicado 06/02/2024 17:18

Rio - O Bangu conquistou a primeira vitória no Campeonato Carioca 2024 ao bater o Audax por 1 a 0 no Estádio Elcyr Resende, no último domingo, em jogo válido pela sexta rodada da Taça Guanabara. Nesse sentido, o zagueiro Felipe Soares comemorou o resultado e destacou a importância do triunfo.

"O nosso time já vinha fazendo bons jogos, mas, infelizmente, o resultado não estava acontecendo. Na partida contra o Audax, conseguimos fazer um bom jogo, todo o time esteve bem e conquistamos a vitória. Esses três pontos são muito importantes para a gente, porque traz mais confiança para todo o time", disse Felipe Soares.

O Bangu volta a campo na quarta-feira, às 18h30, para enfrentar o Volta Redonda em Moça Bonita. A partida é válida pela sétima rodada da Taça Guanabara e marca um confronto direto na tabela. Atualmente, o Alvirrubro soma quatro pontos e aparece na décima colocação. Já Voltaço, que tem um jogo a menos, tem sete pontos e ocupa o nono lugar.

"Vamos ter mais um duelo direto pela frente, dessa vez, vamos jogar em casa e temos que fazer valer o nosso mando de campo. Essa última vitória, com certeza, será importante, mas precisamos entrar ligados e buscar o resultado. Acredito que estamos evoluindo, temos feito bons jogos e agora vamos em busca de mais uma vitória", concluiu.