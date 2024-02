Faixa dos jogadores do Sampaio Corrêa em homenagem a Alexandre - Foto: Reprodução/YouTube GOAT

Publicado 31/01/2024 21:32 | Atualizado 31/01/2024 21:38

Belém - Os jogadores do Sampaio Corrêa prestaram uma homenagem ao volante Alexandre antes da partida contra o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira, 31, pelo Campeonato Carioca. O time entrou em campo com uma faixa que levava a imagem do volante e a frase "Xandinho, estamos com você".

Alexandre sofreu um grave acidente automobilístico na noite do último sábado, 27, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio. Assim, precisou ser internado no Hospital Regional de Araruama. Na ocasião, os médicos constataram uma fratura na cervical, na altura da C2, e também um pneumotórax (presença de ar entre as duas camadas da pleura, uma membrana que reveste os pulmões).