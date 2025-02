Incêndio atinge Estúdios Globo, antigo Projac, nesta terça-feira (18) - Reprodução/TV Record

Incêndio atinge Estúdios Globo, antigo Projac, nesta terça-feira (18)Reprodução/TV Record

Publicado 18/02/2025 15:07 | Atualizado 18/02/2025 17:18

Rio - Um incêndio de grandes proporções atinge uma cidade cenográfica dos Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira (18). Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a ocorrência às 14h05, na Estrada dos Bandeirantes, 6700. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Cerca de 40 militares de 8 unidades atuam na ocorrência, com o apoio de 15 viaturas e drones equipados com câmeras térmicas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o espaço tomado pelas chamas. Veja as imagens:

RIO: Agora! Incêndio no bairro da Curicica, Zona Oeste do Rio, onde fica em cidade cenográfica do projac. pic.twitter.com/252TY5wkio — Adriana Nunes (@nunesadriana) February 18, 2025

As chamas se alastraram por todo o galpão onde era gravado "Dona de Mim", próxima novela das sete da emissora. Conforme apurado pelo DIA, havia funcionários nas proximidades da cidade cenográfica se preparando para gravar.

Segundo a TV Globo, a Brigada da emissora está ajudando os bombeiros no combate ao incêndio. "Não havia gravação no local no momento", disse a Globo por meio de nota.

Caso semelhante

Em novembro de 2022, parte dos Estúdios Globo foi destruído por causa de um incêndio de grandes proporções. Na época, segundo informações divulgadas pela assessoria da TV Globo, o fogo atingiu o cenário da novela "Todas as Flores", da plataforma de streaming Globoplay, localizado na Cidade Cenográfica.

Ocorrências de fogo em vegetação

De acordo com um levantamento do Corpo de Bombeiros, nas últimas 24 horas as equipes foram acionadas para mais de 300 ocorrências de fogo em vegetação, em todo o estado. Neste momento, há cerca de 20 combates em andamento. Há focos ativos nas áreas operacionais dos quartéis de Jacarepaguá, Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis, Araruama, Gávea, Duque de Caxias, Guadalupe, Belford Roxo e Cabo Frio.



De 1º de janeiro até 17 de fevereiro deste ano, foram de cerca de 2 mil ocorrências registradas pela corporação.



Segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), o risco de incêndio florestal é alto nas regiões Sul, Baixada Fluminense e Serrana; e muito alto na capital e nas regiões Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste.



A Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) enviou alertas para a população sobre as temperaturas elevadas em todo o estado. Um sistema de alta pressão favorece a ocorrência de umidade relativa do ar abaixo de 40% nesta terça-feira (18).



Os Estúdios Globo



Inaugurado há mais de 25 anos, em 1995, os Estúdios Globo nasceram como Projac, uma abreviatura de Projeto Jacarepaguá. O complexo, desenvolvido pelo jornalista Roberto Marinho, que naquele ano era presidente do Grupo Globo, demorou sete anos para ser finalizado.



Em 2016, o então diretor-geral da emissora, Carlos Henrique Schroder, informou aos funcionários a mudança de nome do complexo para Estúdios Globo. Para ele, o "rebatismo" era necessário para fazer referência à grandeza do local e de suas produções, como afirmou em comunicado interno.



O complexo seguiu com a produção a todo vapor, até que em 2019, sua área se expandiu. Em agosto, a TV Globou inaugurou o novo Módulo de Gravação, nomeado de MG4. Os três novos estúdios foram construídos em uma área de 26 mil m².



Em números, o maior complexo de produção de conteúdo da América Latina passou a ocupar uma área total de 1,73 milhão de m², com 13 estúdios de gravação que totalizam 12,5 mil m² para a produção de novelas, séries, minisséries, realities, além de formatos originais, programas de humor e variedades, onde circulam até 15 mil pessoas por dia.