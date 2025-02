Pérola Hadassa, de 3 anos, está internada em estado grave - Arquivo pessoal

Publicado 18/02/2025 22:58 | Atualizado 18/02/2025 23:00

Rio - Uma criança de 3 anos está internada em estado grave após cair dentro da Escola Municipal Pastora Margarete Ribeiro Araújo, em Jardim Alcântara, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A queda aconteceu nesta segunda-feira (17). Desde então, a menina Pérola Hadassa Nery Paixão precisou passar por uma cirurgia no crânio no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde está internada. A mãe alega que a direção da unidade de educação comunicou o acidente horas depois, apenas no momento da saída. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo os relatos da família, Pérola caiu enquanto brincava com colegas durante o horário escolar. Apesar disso, a unidade não acionou os responsáveis, nem buscou atendimento médico imediato. A família diz que que não sabe de que altura a menina caiu.

"Ela foi para escola, alegre, estava bem! Quando eu fui buscá-la à tarde, ela já tinha tomado o tombo e vomitado. A professora não me ligou, não fez nada. Só na hora da saída, a professora veio falar que o amigo empurrou a Pérola, que caiu. Esse caso aconteceu às 15h. Só fui buscar minha filha às 17h. Ela ficou duas horas com minha filha sem me dar um aviso", detalhou a mãe da vítima, Marlene Ribeiro, 27 anos.

Ao chegar em casa, Pérola voltou a vomitar, e os pais decidiram levá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê. Após exames, os médicos constataram a gravidade do quadro e transferiram a criança com urgência para o Hospital Estadual Alberto Torres. "Chegando na UPA, ela vomitou dentro do consultório. A pediatra viu que era grave e a mandou para a sala vermelha. Depois dos exames, ela foi encaminhada para o hospital", detalhou a mãe, que desabafou: "A professora não me ligou quando ela caiu. Além dela não ligar, ainda botou a Pérola para dormir. Ela vomitou e, mesmo assim, não me ligaram".

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que solicitou imagens das câmeras de segurança da unidade de educação para análise. As investigações estão em andamento.

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo lamentou o caso e disse que irá fornecer as imagens necessárias para o esclarecimento. A pasta também promete que fará uma apuração interna sobre as circunstâncias e as responsabilidades do ocorrido.