Operação da Seap em cadeias do Rio mira lideranças criminosasDivulgação

Publicado 19/02/2025 10:14 | Atualizado 19/02/2025 10:49

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realiza, nesta quarta-feira (19), uma operação contra o crime organizado dentro das cadeias do Rio. Dentre os alvos, estão lideranças das principais facções do estado. Na ação, será realizado o bloqueio móvel do sinal de celular em unidades selecionadas.



Os agentes atuam nos presídios Gabriel Ferreira Castilho, Benjamin de Moraes e Alfredo Trajan, em Bangu, na Zona Oeste. Nas celas, itens ilícitos já foram apreendidos.



As ações tiveram início na última sexta-feira (14), quando foram apreendidos 64 aparelhos celulares e 1,8 Kg de drogas. Além disso, 35 presos foram isolados.



"A Seap vem trabalhando para desarticular a rede de comunicação desses grupos criminosos, por meio da Operação Chamada Encerrada, e agora realiza a Operação Strangulatio para puxar ainda mais a rédea curta com que vem controlando todo o sistema prisional", disse Maria Rosa Lo Duca Nebel, titular da Seap.



Entre 2021 e 2024, número de visitantes presos aumentou 200%



A Operação "Strangulatio" visa combater atividades ilícitas dentro do sistema prisional fluminense. Nos últimos anos, a secretaria intensificou a fiscalização em todas as suas unidades.



De 2021 para 2024, o número de visitantes presos flagrados tentando entrar com itens não permitidos aumentou 200% (de 24 para 72). Com eles foram apreendidos em suas partes íntimas, identificados através dos scanners corporais, cerca de 25 kg de drogas. Além disso, apenas nos anos de 2023 e 2024, por meio da Operação "Chamada Encerrada", a Seap apreendeu 16 mil aparelhos celulares (10 mil em 2024 e 6 mil em 2023, aproximadamente) nas portas de entrada e no interior dos presídios.