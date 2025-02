Sala de aula - Arquivo / ATP

Sala de aulaArquivo / ATP

Publicado 19/02/2025 17:25 | Atualizado 19/02/2025 17:31

Rio - A Secretaria Estadual de Educação do Rio (Seeduc) autorizou escolas da rede a reduzir a carga horária em até 50% durante o mês de fevereiro por causa do forte calor que atinge o estado. A medida é válida apenas para as unidades com problemas nos sistemas de climatização, como informou a pasta por meio de suas redes sociais, nesta terça-feira (19).

A secretaria ressalta que os colégios que reduzirem a carga terão que oferecer o conteúdo pedagógico por meio de recursos tecnológicos, didáticos e afins.

"A Seeduc reforça o compromisso com a educação e o bem-estar dos estudantes e profissionais de educação, e seguirá ouvindo a comunidade escolar, trabalhando para que cada escola tenha condições adequadas para o ensino e aprendizado", concluiu a pasta.

Na segunda-feira (17), a cidade do Rio bateu o recorde histórico de temperatura registrada nos últimos dez anos: 44º C às 12h10 na estação meteorológica de Guaratiba, na Zona Oeste. Foi o dia mais quente desde que o Sistema Alerta Rio passou a fazer a medição, em 2014.

A cidade entrou no Nível de Calor 4 (NC4) pela primeira vez desde a criação do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo por parte da prefeitura. Este é o segundo nível mais alto da escala, que vai até o NC5. O NC4 é declarado quando há registro de temperaturas entre 40 graus e 44 graus por, ao menos, três dias consecutivos.