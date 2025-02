Acidente ocorreu na Praça da Cruz Vermelha - Reprodução

Publicado 19/02/2025 10:05 | Atualizado 19/02/2025 10:07

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, morreu atropelada por um ônibus, na manhã desta quarta-feira (19), na Avenida Mem de Sá, altura da Praça da Cruz Vermelha, no Centro do Rio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados às 7h02 para a ocorrência, mas encontraram a vítima já sem vida.

A pista está com uma faixa ocupada para quem segue em direção à Lapa. Bombeiros, CET-Rio e Polícia Militar estão no local.