Armas recuperadas em operação da Polícia Civil na comunidade do Fallet-Fogueteiro nesta quarta-feira (19)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 19/02/2025 11:17 | Atualizado 19/02/2025 11:49

Rio — Um homem suspeito de roubar a casa do presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, no último dia 23 de janeiro foi preso na manhã desta quarta-feira (19) em operação na comunidade Fallet-Fogueteiro, em Rio Comprido, Zona Central. De acordo com as investigações, ele faz parte de uma quadrilha especializada em assaltos deste tipo.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, um grupo de três bandidos armados entraram no imóvel, localizado na Zona Sul, por uma área de mata. Em seguida, eles renderam, amarraram e torturaram o guarda do local.

Os criminosos levaram uma pistola do segurança e um fuzil do proprietário da residência, em ação que durou cerca de três minutos. As autoridades recuperaram ambas as armas.



A operação foi realizada por agentes da 10ª DP (Botafogo) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). As investigações continuam para capturar os outros envolvidos.