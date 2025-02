Carro foi utilizado para puxar fios - @pmerj

Publicado 19/02/2025 11:33

Rio- Dois criminosos foram presos por militares do 3º BPM (Méier) na manhã desta quarta-feira (19), na Rua José Bonifácio, em Todos os Santos, na Zona Norte do Rio. Com eles, a polícia apreendeu 30 metros de cabos de cobre e um veículo utilizado pela dupla.

Ainda de acordo com informaçõs da PM, um dos presos já possuía 11 anotações criminais.



A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina no bairro, momento em que os policiais avistaram dois homens utilizando um veículo para puxar os fios do interior de uma caixa subterrânea.



A ocorrência foi encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo).