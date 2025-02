Loja pegou fogo no bairro Vila Flávia, em Caxias - Reprodução

Publicado 19/02/2025 08:03 | Atualizado 19/02/2025 08:29

Rio - Um incêndio em uma loja, na noite desta terça-feira (18), deixou um homem ferido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



A vítima, identificada como Weley Henrique, de 27 anos, teve ferimentos leves. Ele foi atendido e liberado no local.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Caxias foram acionados às 19h20. As chamas atingiram um estabelecimento na Rua André Rebouças, no bairro Vila Flávia. Veja o vídeo:





Segundo testemunhas, a loja atingida seria a Confeitaria Coruja. Nas redes, o estabelecimento se pronunciou sobre o ocorrido.



"Foi mesmo uma noite difícil para nós, mas o que realmente importa é que estamos todos bem e seguros! Superamos o incidente com a ajuda dos nossos colaboradores, vizinhos e também da equipe de heróis do Corpo de Bombeiros! Sabemos que a internet dá espaço para todo tipo de comentário, mas nosso compromisso com a segurança de todos foi mantido e continuará sendo. Como disse o Ten. dos Bombeiros: 'foi um acidente, a parte elétrica e estrutural da cozinha está dentro das normas, assim como a documentação da empresa'", diz trecho do comunicado.