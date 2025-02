Anderson Camilo Fortunato, de 40 anos, foi preso em 2013 - Divulgação

Anderson Camilo Fortunato, de 40 anos, foi preso em 2013Divulgação

Publicado 18/02/2025 22:05

Rio - O homem que sofreu uma tentativa de homicídio em Copacabana , na tarde desta terça-feira (18), já foi apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul do Rio., de 40 anos, conhecido como Batoré, acumula 20 passagens criminais. Dentre elas, quatro em flagrante pelos crimes de roubo a turista, roubo a pedestre, tráfico de drogas e resistência.