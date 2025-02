Os PMs apreenderam drogas, uma pistola e uma granada, dentre outros itens - Divulgação

Os PMs apreenderam drogas, uma pistola e uma granada, dentre outros itensDivulgação

Publicado 18/02/2025 20:00

Rio – Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam quatro homens com armas e drogas, na tarde desta terça-feira (18), dentro de um condomínio do programa federal de habitação popular Minha Casa, Minha Vida, no bairro Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana. O grupo foi localizado na Rua Áustria por conta de um chamado repassado pelo Disque Denúncia.

Pistola calibre 9 mm que estava em posse do grupo Divulgação

Contra um deles, havia em aberto um mandando de prisão preventiva pelo crime de roubo. O foragido da Justiça foi identificado como Cristiano dos Santos de Souza, de 24 anos.

Os outros três – que ainda não tiveram as identidades reveladas – tinham entre 39 e 43 anos, todos com pelo menos uma passagem pela polícia, por crimes de trânsito, tráfico de drogas e roubo.

Dentre o material apreendido, havia uma pistola calibre 9 mm, uma granada, celulares, radiotransmissores, munições, um carregador 9 mm e drogas – 84 pinos de cocaína, 264 tiras de maconha e 173 pedras de crack. A ocorrência foi encaminhada para a 82ª DP (Maricá).