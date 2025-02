Motorista é agredido após atropelar motociclista em Copacabana - Reprodução / redes sociais

Publicado 18/02/2025 19:35 | Atualizado 18/02/2025 19:53

Rio - Um motorista sofreu tentativas de agressões após atropelar um motociclista nesta terça-feira (18), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele foi cercado e atacado por dois homens no local do acidente.

Policiais do Operação Segurança Presente foram acionados e, ao chegarem, flagraram a dupla tentando arrancar o homem do carro. Durante a abordagem, um dos envolvidos se exaltou e avançou contra um dos agentes, que precisou intervir para contê-lo.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que o motociclista parte para cima do motorista e é contido por um policial, que se aproxima com a arma em punho. Nas imagens, o homem grita: "Atira! Ele tentou matar a gente".

De acordo com a polícia, o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) com dois boletins de ocorrência: um sobre o acidente e outro por desobediência e desacato. A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o caso.