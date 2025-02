Carro do motorista foi atingido por diversos disparos - Reprodução/Redes Sociais

Carro do motorista foi atingido por diversos disparosReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/02/2025 17:58

Rio - Um homem foi baleado, no início da tarde desta terça-feira (18), na Ladeira do Leme, próximo à estação Cardeal Arcoverde, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Anderson Camilo Fortunato, de 40 anos, estava dentro de carro quando foi atingido. Ele tem mais de 20 passagens pela polícia, além de ter sido preso cinco vezes. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

O carro guiado por Anderson, modelo Jeep Renegade, estava estacionado na ladeira, quando criminosos em duas motocicletas emparelharam com o veículo e dispararam.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 19º BPM (Copacabana) encontrou Anderson baleado e isolou a área para perícia. O local fica a menos de 200 metros de uma cabine da PM.

Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da 12ª DP (Copacabana) fizeram perícia no veículo e buscam imagens de câmeras de segurança que possam esclarecer o caso e a autoria. A principal linha de investigação é de tentativa de homicídio.

De acordo com investigadores da distrital, Anderson tem mais de 20 passagens pela polícia, além de cinco prisões. Dentre elas, quatro em flagrante pelos crimes de roubo a turista, roubo a transeunte, tráfico de drogas e resistência.

O homem está internado em estado estável no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea.