Publicado 18/02/2025 18:02

Rio - A Prefeitura do Rio lançou nesta terça-feira (18), o calendário esportivo oficial da cidade. A partir de agora, todos os eventos do setor estarão reunidos em um único site (https://visitrio.com.br/eventos-esportivos-no-rio-de-janeiro/) . O trabalho é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Riotur e a ONG Visit Rio, que busca estimular o turismo e a produção de eventos, como forma de fomento econômico.



Em 2025, a previsão é de que a cidade maravilhosa receba 350 eventos. Entre os grandes destaques, estão o Rio Open, Sail GP, Liga das Nações de Vôlei, Mundial de Ginástica Rítmica e a Maratona do Rio. Inclusive, as corridas de rua dominam a agenda, com 190 eventos dedicados à modalidade. O calendário será atualizado sempre que os eventos, sejam de grande ou pequeno impacto econômico, conseguirem os alvarás de realização. Esse processo pode ser feito integralmente pelo site Carioca Digital

"O lançamento do calendário é um passo importante para atrair mais eventos e fortalecer o setor no Rio de Janeiro", afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder. A ideia é possibilitar um monitoramento mais transparente sobre o impacto dos eventos na cidade.

Segundo dados da Visit Rio, dos 485 eventos cariocas de maior impacto, 16,05% foram relacionados ao esporte, que ultrapassou o setor de entretenimento, com 15,84%. Esses 78 eventos esportivos reuniram 452 mil participantes, com um impacto econômico de R$ 1,4 bilhão. No total, a cidade sediou 322 eventos. A projeção para esse ano é de que 117 eventos se destaquem, atraindo cerca de 690 mil competidores e gerando um impacto estimado em R$ 2,2 bilhões.

"Quando tentamos levar um campeonato para o Brasil, sempre perguntam: ‘É no Rio?’. Isso mostra a importância da cidade nesse cenário", destacou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco La Porta.