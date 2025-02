A menina caiu na UMEI Pastora Margarete Ribeiro Araújo - Google Street View

O acidente aconteceu na última segunda-feira (17) na Unidade Municipal de Educação Infantil Pastora Margarete Ribeiro Araújo, em Jardim Alcântara. Em nota, a prefeitura informou ainda que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias e as responsabilidades do ocorrido, a fim de tomar as medidas cabíveis. Rio - Após a pequena Pérola Hadassa Nery Paixão, de apenas 3 anos, precisar passar por uma cirurgia no crânio depois de sofrer uma queda na escola , a professora e diretora da unidade foram afastadas. A medida foi anunciada pela prefeitura de São Gonçalo nesta quarta-feira (19). Até o momento, a menina permanece internada no Hospital Estadual Alberto Torres, em estado grave.O acidente aconteceu na última segunda-feira (17) na Unidade Municipal de Educação Infantil Pastora Margarete Ribeiro Araújo, em Jardim Alcântara. Em nota, a prefeitura informou ainda que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias e as responsabilidades do ocorrido, a fim de tomar as medidas cabíveis.

"A secretaria lamenta profundamente o incidente e já se colocou à disposição da família. Vale ressaltar que o município promove de forma recorrente cursos de primeiros socorros para os profissionais da Educação, a fim de que eles possam saber como agir de forma correta em situações adversas", finalizou em comunicado.

Pérola Hadassa, de 3 anos, está internada em estado grave

Segundo os relatos da família, Pérola caiu enquanto brincava com colegas durante o horário escolar. Apesar disso, a unidade não acionou os responsáveis, nem buscou atendimento médico imediato. Ao DIA, a mãe da criança, Marlene Ribeiro, 27 anos, diz que não sabe de que altura a menina caiu.

"Ela foi para escola, alegre, estava bem! Quando eu fui buscá-la à tarde, ela já tinha tomado o tombo e vomitado. A professora não me ligou, não fez nada. Só na hora da saída, a professora veio falar que o amigo empurrou a Pérola, que caiu. Esse caso aconteceu às 15h. Só fui buscar minha filha às 17h. Ela ficou duas horas com minha filha sem me dar um aviso", disse.

Ao chegar em casa, Pérola voltou a vomitar, e os pais decidiram levá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê. Após exames, os médicos constataram a gravidade do quadro e transferiram a criança com urgência para o Hospital Estadual Alberto Torres.

"Chegando na UPA, ela vomitou dentro do consultório. A pediatra viu que era grave e a mandou para a sala vermelha. Depois dos exames, ela foi encaminhada para o hospital", detalhou a mãe, que desabafou: "A professora não me ligou quando ela caiu. Além dela não ligar, ainda botou a Pérola para dormir. Ela vomitou e, mesmo assim, não me ligaram".



O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), que solicitou imagens das câmeras de segurança da unidade de educação para análise. As investigações estão em andamento.