No top 10 das cidades mais quentes constam também locais do Espírito Santo e de Minas GeraisRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 18/02/2025 19:50

Rio - O estado do Rio entrou novamente para o ranking dos lugares mais quentes do Brasil nesta terça-feira (18). A cidade de Silva Jardim registrou a temperatura mais alta do país até às 17h, atingindo 40,6°C, segundo o Climatempo. No top 10 das cidades mais quentes constam também locais do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Os dados ainda são provisórios e podem sofrer alterações após nova avaliação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 21h. Na última segunda-feira (17), a cidade do Rio bateu o recorde histórico de temperatura registrada nos últimos dez anos: 44°C às 12h10 na estação meteorológica de Guaratiba, na Zona Oeste. Esse foi o dia mais quente do ano e desde que o Sistema Alerta Rio passou a fazer a medição, em 2014.



A marca supera a do dia 18 de novembro de 2023, quando o Alerta Rio registrou 43,8°C.



As 7 maiores temperaturas do estado até às 17h



- 40,6°C - Silva Jardim (RJ)

- 40,5°C - Niterói (RJ)

- 39,7°C - Seropédica (RJ)

- 39,5°C - Duque de Caxias/Xerém (RJ)

- 39,2°C - Cambuci (RJ)

- 38,4°C - Rio de Janeiro/Marambaia (RJ)

- 38,4°C - Três Rios (RJ)