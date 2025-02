A medida começará a valer a partir desta quarta-feira (19) e seguirá até sexta-feira (21) - Divulgação

Publicado 18/02/2025 18:02

Rio - Trabalhadores da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) não trabalharão nas ruas das 11h às 17h. Eles atuarão em horários alternativos, como manhã e noite, devido ao calor registrado na Região Metropolitana. A medida começará a valer a partir desta quarta-feira (19) e seguirá até sexta-feira (21). De acordo com a prefeitura, a coleta de lixo não sofrerá alteração.



Além disso, bebedouros serão instalados para disponibilizar água gratuita à população na Praça Arariboia, no Terminal Sul, no Terminal João Goulart e no Horto do Fonseca. Nos próximos dias, também serão instalados pontos de hidratação no Campo de São Bento e no Largo da Batalha.



Desde a quarta-feira (22) de janeiro, todos os servidores municipais, motoristas de táxis, ônibus, vans e kombis credenciadas estão autorizados a utilizar bermudões e bermudas na altura do joelho até o dia 10 de abril.

Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio também adotou medidas para este período. Entre as ações anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), estão a abertura de 58 pontos de resfriamento, a parada para hidratação de funcionários que trabalham expostos ao sol e a preparação da rede de saúde municipal para o aumento de atendimentos de casos decorrentes das altas temperaturas.



O órgão também recomenda o aumento da ingestão de água, o uso de roupas leves e a não exposição direta ao sol nos horários de pico de calor.