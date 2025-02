A quadrilha agiu após o horário de funcionamento do mercado, segundo as investigações - Reprodução

A quadrilha agiu após o horário de funcionamento do mercado, segundo as investigaçõesReprodução

Publicado 18/02/2025 15:48 | Atualizado 18/02/2025 16:07

Rio - Três suspeitos de furtar R$ 1 milhão em mercadorias de um supermercado foram presos nesta terça-feira (18), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, eles receberam ajuda de funcionários do local para cometer o crime.

As investigações da 59ª DP (Duque de Caxias) apontam que a quadrilha agiu após o horário de funcionamento do estabelecimento, que fica na Vila São Luis. Toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança. Assista:

Polícia prende quadrilha por furtar R$ 1 milhão em supermercado na Baixada Fluminense.



Crédito: arquivo pessoal pic.twitter.com/J6dEm7A3sy — Jornal O Dia (@jornalodia) February 18, 2025

Os presos, Alexandre Cassimiro dos Santos, Mateus Duarte Barreto e Matheus de Farias Pereira, vão responder pelos crimes de furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas e associação criminosa.

Dois suspeitos seguem foragidos. Um deles é Pedro de Jesus Brito Martins, ex-funcionário do supermercado, responsável pelo fechamento do local e pelo acionamento do sistema de alarme. Ele possui 24 anotações criminais, a maioria por furtos. O outro, Danilo da Costa Moutinho, tem passagens por receptação e violência doméstica.



A Polícia Civil segue com as buscas para localizar a dupla.