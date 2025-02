Cedae distribuiu água na Praça CV de Novembro, no Centro - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 18/02/2025 17:29

Rio - Por conta do forte calor que tem feito no Rio de Janeiro, a Cedae iniciou uma campanha para distribuir água de graça em locais de grande circulação da cidade. Entre terça (18) e sexta-feira (21), funcionários da concessionária estarão com galões e bebedouros em pontos das zonas Norte, Oeste e Central.

Wemerson Pereira, de 24 anos, é carregador no Ceasa de Irajá, na Zona Norte, um dos locais de distribuição. Ele contou que tem sofrido com o calor durante do trabalho e aprovou a campanha da Cedae.

"Peguei a água, está 'geladona'. Está muito calor por aqui, muito calor mesmo. Ainda bem que chegou essa água milagrosa. Para escapar desse calor, é praia, cachoeira, piscina… Para tentar, porque não está dando. Ando sempre com duas ou três garrafas de água", contou.

Nesta segunda-feira (17), o Rio bateu o recorde histórico de temperatura registrada nos últimos dez anos: 44ºC às 12h10 na estação meteorológica de Guaratiba, na Zona Oeste. Foi o dia mais quente desde que o Sistema Alerta Rio passou a fazer a medição, em 2014.

A cidade entrou no Nível de Calor 4 (NC4) pela primeira vez desde a criação do Protocolo de Enfrentamento ao Calor Extremo por parte da prefeitura. Este é o segundo nível mais alto da escala, que vai até o NC5. O NC4 é declarado quando há registro de temperaturas entre 40 graus e 44 graus por, ao menos, três dias consecutivos.

O advogado autônomo André Figueiredo elogiou a distribuição de água na Praça XV de Novembro, no Centro, e ressaltou que está difícil fugir do calor na região. "Tenho sofrido muito, a população está sofrendo. Sugiro a Prefeitura e Governo do Rio a fazerem mais coberturas, porque tem poucas sombras. A distribuição de água é ótimo para ajudar a amenizar o calor da população. Que isso seja seguido em outras cidades", pontuou.

Os equipamentos da Cedae são abastecidos com água potável diretamente da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu. A água está sendo servida em copos biodegradáveis, mas as pessoas também podem encher suas próprias garrafas.

"Estamos enfrentando uma onda histórica de calor. Pela primeira vez atingimos o nível 4, que indica um calor extremo. A Cedae reforça sua responsabilidade social e seu compromisso com a população, disponibilizando pontos de hidratação em diversos locais da cidade enquanto a onda de calor extremo durar", ressaltou Aguinaldo Ballon, diretor-presidente da Cedae.

Confira os pontos de hidratação

De terça-feira (18) a sexta-feira (21) - das 8h às 19h:

- Irajá - ponto no CEASA (Pedra dos Pequenos Produtores) - (até as 16h)

- Madureira - Em frente ao Império Serrano

- Bangu - Calçadão de Bangu

- Cinelândia - Em frente à Câmara dos Vereadores

- Praça XV de Novembro, no Centro - Altura do Paço Imperial