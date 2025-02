Um dos carros envolvidos no acidente ficou destruído - Reprodução / redes sociais

Publicado 18/02/2025 16:23

Rio - Um homem morreu em um acidente envolvendo dois carros no início da tarde desta terça-feira (18) na Estrada da Pedra, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Bombeiros do quartel de Sepetiba foram acionados às 11h05 e, ao chegarem ao local, encontraram Gilson Marcos, de 53 anos, já sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

O acidente causou a interdição da via no sentido Santa Cruz, nas proximidades da estação do BRT Vendas de Varanda.