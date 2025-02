Suspeito foi levado para a 57ª DP (Nilópolis) - Reprodução

Suspeito foi levado para a 57ª DP (Nilópolis)Reprodução

Publicado 18/02/2025 17:24

Rio - Um homem de 33 anos foi preso nesta terça-feira (18) por suspeita de estuprar a filha, de 15 anos. Ele foi detido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O crime acontecia em uma casa no bairro da Penha Circular, na Zona Norte, desde quando a vítima tinha 13 anos. De acordo com as investigações, ele agredia e ameaçava a menina se ela negasse a violência sexual.

A prisão ocorreu durante um patrulhamento na Avenida Getúlio de Moura, em Nilópolis. Policiais militares do Nilópolis Presente abordaram um motociclista que trafegava sem capacete e afirmou não possuir carteira de habilitação. Quando os agentes solicitaram os dados pessoais, o homem apresentou informações falsas, levantando ainda mais suspeitas.

Após insistência da polícia, o suspeito informou o nome correto. Os agentes encontraram no sistema um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável. Ele foi levado para a 57ª DP (Nilópolis) e, sem seguida, encaminhado para o sistema penitenciário.

Homem é preso pelo mesmo crime na Região dos Lagos

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Cabo Frio prenderam um homem acusado pelo mesmo crime nesta segunda-feira (17), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O suspeito seria o próprio pai da vítima, de apenas 4 anos.

De acordo com as investigações, a mãe da criança suspeitou dos abusos e levou a criança ao hospital na madrugada do dia 14 de fevereiro.